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        Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:57
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        Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hüseyin Erdem idaresindeki 45 L 0730 plakalı otomobil Menderes Bulvarı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip duvara çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Erdem'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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