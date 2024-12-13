Denizli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hüseyin Erdem idaresindeki 45 L 0730 plakalı otomobil Menderes Bulvarı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip duvara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Erdem'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürüldü.
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