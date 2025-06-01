Denizli'de eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ortaköy Mahallesi'nde 1927 yılında yapılan ve uzun süredir kullanılmayan okul binasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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