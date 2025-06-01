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        Denizli'de eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Çal'da eski okul binasında yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:35
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        Denizli'de eski okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Çal'da eski okul binasında yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

        Ortaköy Mahallesi'nde 1927 yılında yapılan ve uzun süredir kullanılmayan okul binasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, okul binasında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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