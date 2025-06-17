Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını çıktı

Belence Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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