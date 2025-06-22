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        Denizli'de tartıştığı kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişiye adli kontrol

        Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:12
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        Denizli'de tartıştığı kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişiye adli kontrol
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        Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, paylaşılan görüntülerin incelendiğini belirtmişti.

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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