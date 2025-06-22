Denizli'de tartıştığı kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişiye adli kontrol

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, paylaşılan görüntülerin incelendiğini belirtmişti.

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