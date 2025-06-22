Denizli'de tartıştığı kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişiye adli kontrol
Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'de halk otobüsünde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.E, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
İçişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, paylaşılan görüntülerin incelendiğini belirtmişti.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, "kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapılan şüpheli gözaltına alınmıştı.
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