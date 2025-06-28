Kale Kaymakamı Gürbüz, engelli kişinin doğum günü kutlamasına katıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tıkım ise Sağıt'ın sevincine ortak olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.​​​​​​​

Kutlamaya Kaymakam Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da katıldı.

Gökhan Sağıt'ın 36. yaş günü dolayısıyla ilçedeki bir parkta kutlama düzenlendi.

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