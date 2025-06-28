Kale Kaymakamı Gürbüz, engelli kişinin doğum günü kutlamasına katıldı
Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, bedensel engelli vatandaşın doğum günü kutlamasına katıldı.
Kale Kaymakamı Burak Gürbüz, bedensel engelli vatandaşın doğum günü kutlamasına katıldı.
Gökhan Sağıt'ın 36. yaş günü dolayısıyla ilçedeki bir parkta kutlama düzenlendi.
Kutlamaya Kaymakam Gürbüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım da katıldı.
Kaymakam Gürbüz, Sağıt'a hediye verdi, doğum gününü kutladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tıkım ise Sağıt'ın sevincine ortak olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
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