Akciğer yıkaması yöntemiyle hastalar yeniden rahat nefes alıyor

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, akciğerlerde yağ birikmesiyle ortaya çıkan nadir hastalıkların akciğer yıkama yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edildiğini bildirdi.

Ergur, AA muhabirine, hastanede 2007 yılından bu yana 14 hastayı bu yöntemle tedavi ettiklerini söyledi.

Son olarak Isparta'dan nefes darlığı şikayetiyle gelen hastayı tedavi ettiklerini belirten Ergur, "Az rastlanan benzer hastalıklara, dünya genelinde 'öksüz hastalıklar' denmektedir. Milyonda bir görülen bir hastalık da olsa, ona sahip olan kişi ve ailesi için bu hastalığın çok nadir görülme özelliğinin hiçbir anlam taşımayacağı unutulmamalıdır. Hastalarımızın sağlıkla aldıkları her nefes, bunun için sarf edilen bütün çabalarımıza değer." diye konuştu.

Hastalığın, kişinin kendi yağ ve proteinlerinin temizlenmesiyle görevli hücrelerdeki sorun nedeniyle akciğerlerdeki hava keseciklerinin birikmesi sonucu ortaya çıktığını aktaran Ergur, belirtilerin nefes darlığı, yorgunluk ve aşırı halsizlik olduğunu kaydetti.