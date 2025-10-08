Habertürk
Habertürk
        Denizli Haberleri

        Akciğer yıkaması yöntemiyle hastalar yeniden rahat nefes alıyor

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, akciğerlerde yağ birikmesiyle ortaya çıkan nadir hastalıkların akciğer yıkama yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:26
        Ergur, AA muhabirine, hastanede 2007 yılından bu yana 14 hastayı bu yöntemle tedavi ettiklerini söyledi.

        Son olarak Isparta'dan nefes darlığı şikayetiyle gelen hastayı tedavi ettiklerini belirten Ergur, "Az rastlanan benzer hastalıklara, dünya genelinde 'öksüz hastalıklar' denmektedir. Milyonda bir görülen bir hastalık da olsa, ona sahip olan kişi ve ailesi için bu hastalığın çok nadir görülme özelliğinin hiçbir anlam taşımayacağı unutulmamalıdır. Hastalarımızın sağlıkla aldıkları her nefes, bunun için sarf edilen bütün çabalarımıza değer." diye konuştu.

        Hastalığın, kişinin kendi yağ ve proteinlerinin temizlenmesiyle görevli hücrelerdeki sorun nedeniyle akciğerlerdeki hava keseciklerinin birikmesi sonucu ortaya çıktığını aktaran Ergur, belirtilerin nefes darlığı, yorgunluk ve aşırı halsizlik olduğunu kaydetti.

        Ergur, hastalığın çoğu zaman astımla karıştırıldığını, tanının ancak ileri tetkiklerle konulabildiğini ifade etti.

        Sadece deneyimli merkezlerde uygulanabilen akciğer yıkamasının, ameliyathane koşullarında, hastanın uyutularak her seansta 15-20 litre steril su verilmesi ve geri alınması yöntemiyle yapıldığını anlatan Ergur, şunları kaydetti:

        "Bazı hastalar kendiliğinden düzelirken bazen yalnızca tek ya da birkaç yıkama yetebilmekte, nadiren sürekli birikim olması nedeniyle akciğer yıkamalarının tekrarlanması gerekebilmektedir. Bu durumda hastaların yeniden nefeslerine kavuşabilmeleri, deneyimli ekibin bu tedaviyi uygulaması sayesinde olabilmektedir. Yıkama esnasında başta koyu olan, beklediğinde şişenin dibinde çökelti oluşan yıkama sıvısının rengi giderek açılmakta ve bu durumda yıkama işlemi sonlandırılmaktadır."

