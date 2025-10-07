Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de evinde merdivenden düşen avukat öldü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde merdivenden düşen avukat hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:35
        Denizli'de evinde merdivenden düşen avukat öldü
        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde merdivenden düşen avukat hayatını kaybetti.

        Yenişafak Mahallesi'nde yaşayan avukat Üzeyir Çiçekçi (35) gece saatlerinde iki katlı evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü.

        Başını beton zemine çarpan Çiçekçi, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çiçekci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

