        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi

        Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Giriş: 29.10.2025 - 22:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:08
        Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu verildi
        Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Vali Ömer Faruk Coşkun resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın kıvanç ve gururunun yaşandığını söyledi.

        Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi olmadığını belirten Coşkun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin istiklal aşkıyla, zaferle taçlandırdığı milli mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Köklerinden aldığı inanç, birlik ve kararlılıkla her geçen gün daha da güçlenen cumhuriyetimiz birçok alandaki atılımları ile dünyanın yükselen ülkeleri arasında yerini almış, muasırlaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir." dedi.

        Resepsiyona, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve davetliler katıldı.

        Bu arada Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej için vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Stadyumu önünde toplandı.

        Vatandaşlar, marşlar eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda şarkıcı Buray konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

