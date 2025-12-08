Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Çivril'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çivril'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sertaç Güneş idaresindeki 48 AZH 381 plakalı otomobil, Çıtak Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Güneş, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Merkezefendi salladı yıkamadı
        Merkezefendi salladı yıkamadı
        Çivril Belediyesi uzun yıllardır yapılmayan Kızılcasöğüt Mahallesi üst yapı...
        Çivril Belediyesi uzun yıllardır yapılmayan Kızılcasöğüt Mahallesi üst yapı...
        Başkan Kumral yapımı tamamlanan hizmet alanlarını yerinde inceledi Babadağ...
        Başkan Kumral yapımı tamamlanan hizmet alanlarını yerinde inceledi Babadağ...
        Küçük yetenek 10'uncu konserine çıktı 5 yaşında olmasına rağmen birçok kons...
        Küçük yetenek 10'uncu konserine çıktı 5 yaşında olmasına rağmen birçok kons...
        Tavas Belediyesi 1 yılda 500'den fazla vatandaşın hayatına dokundu
        Tavas Belediyesi 1 yılda 500'den fazla vatandaşın hayatına dokundu
        Denizli'ye modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıldı
        Denizli'ye modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıldı