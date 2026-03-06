Denizli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Denizli’nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. İ.Ç. idaresindeki 35 AOA 415 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Hatice Eksan (44) yönetimindeki 20 AHK 155 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Eksan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eksan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​

