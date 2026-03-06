Canlı
        Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

        Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:18
        İ.Ç. idaresindeki 35 AOA 415 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Hatice Eksan (44) yönetimindeki 20 AHK 155 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Eksan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Eksan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​

