Denizli'de sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Denizli'de etkisini gösteren sis, trafikte aksamalara yol açtı.



Kentte yüksek kesimlerde sabah saatlerinde başlayan sis, Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında aralıklarla etkili oluyor.



Cankurtaran, Akyar ve Kazıkbeli mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.



Trafik ekipleri de görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle bu bölgelerde denetimlerini artırdı.



Sürücüler, zaman zaman dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

