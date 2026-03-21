Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. R.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dodurga Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Akyol'a (76) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Akyol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

