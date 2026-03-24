        Denizli Haberleri

        Denizli'de huzurevi sakinleri klasik otomobillerle şehir turu yaptı, sergi gezdi

        Denizli'de Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılar, klasik otomobillerle şehir turu yaptı, tarihi eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Giriş: 24.03.2026 - 16:08 Güncelleme:
        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımını artırmak ve kültürel etkinliklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla program düzenlendi.

        Bu kapsamda Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü sakinleri, huzurevi önünde klasik otomobillere bindi, konvoy halinde şehir turu attı.

        Şehir turunun ardından Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ne geçen huzurevi sakinleri, Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bulunduğu "Lykos'un Antik Yüzleri" sergisini ziyaret etti.

        Sergi görevlileri, heykeller, maskeler, kabartmalar ve çeşitli arkeolojik buluntular hakkında bilgi verdi.

        Programa katılan 70 yaşındaki Vahit Çalış, AA muhabirine etkinliğe katılmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

        88 yaşındaki Yılmaz Duman da etkinliğin kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, mutluluk yaşadıklarını ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

