        Denizli'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

        Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Rüzgar sebebiyle bulvar ve caddelerdeki bazı ağaçlar yola ve araçların üstüne devrildi.

        Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

        Adalet Mahallesi'ndeki sitede üzerlerine çatı parçaları düşen bazı araçlar ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın cam balkonu ve çatısında hasar oluştu.

        Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun bahçesinde bulunan uçağın üzerine de ağaç devrildi.

        Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bağbaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan teleferik hattı ile Denizli Kayak Merkezi de geçici süreyle kapatıldı.

        - Motorlu kurye faaliyetleri durduruldu

        Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla saat 20.00'ye kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

