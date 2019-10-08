Pamukkale Ünivertesi’nde tiyatro şenliği ‘BESTİVAL’ başlıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğunun düzenlediği tiyatro şenliği olan ‘Bestival’ dört tiyatro oyunu ile sanatseverlerin beğenisine sunarak 20192020 yeni eğitimöğretim dönemine heyecanlı bir başlangıç yapacak.

PAÜ Batı Edebiyatları ve Sanat Topluluğu BESTİVAL adını verdikleri ve 4 gün boyunca sürecek olan tiyatro şenliğine yüksek tempolu bir başlangıç yapmaya hazırlanıyorlar. 15 Ekim Salı günü başlayacak olan etkinlik, 18 Ekim Cuma günü sona erecek. Etkinlik çerçevesinde dört farklı oyun, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan tüm oyunlara katılım ücretsizdir ve biletsiz, davetiyesiz olacağı belirtildi. Oyunlara giriş için seyircilerin salona kabul saati 19.45 olup, oyun gösterimi ise 20.00’de olacağı belirtildi.

DENİZLİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:45

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.