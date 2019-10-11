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İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor´un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu. Yeşil-siyahlı kulübün yöneticileri, İstanbul´da görüştükleri Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Hafta başında Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor´da teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek getirildi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul´da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Yukatel Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri´ne gelerek saat 14.00´te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak.



DENİZLİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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