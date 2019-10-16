Kot ve kanvas pantolonlar çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olacak Denizli’de 'Kotunda İyilik Var Projesi' hayata geçti Proje ile eski kot ve kanvas pantolonlar çanta ve kalemlik olacak, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak

Denizli’de Forum Çamlık Alışveriş Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Kotunda İyilik Var Projesi' ile kullanılmayan kot ve kanvas pantolonların çanta, doğaya fidan ve eğitime katkı olarak geri dönüşümü sağlanacak. Projenin ilk konukları olan ana sınıf öğrencileri, eski kotlardan yapılan ilk kalemlikleri alanın mutluluğunu yaşadı.

Denizli’de gerçekleştirdiği çevreci projelerle farkındalık oluşturan Forum Çamlık Alışveriş Merkezi, yurt genelinde eşine ender rastlanacak bir projeye daha imza attı. Proje ile geri dönüşüm, doğanın gelişimi, eğitime katkı konularına dikkat çekilerek tüm Denizlililere ulaşılması hedefleniyor. Projenin ilerleyen günlerde sanat eserleri ve workshop'larla taçlandırılacağı, Pamukkale Üniversitesi iş birliği, pek çok kurum ve Denizlilerin de desteği ile gelecek nesillere örnek olacak adımlar atılacağı kaydedildi. Proje kapsamında, poşetlerin yerini alan bez çantalara alternatif olarak kot kumaştan alışveriş çantaları yapılacak.

Projenin başlamasıyla, anaokulu öğrencileri kullanmadıkları kot/kanvas pantolonlarını alışveriş merkezine getirerek, geri dönüşüm konusunda farkındalık kazandı. Minikler doğanın gelişimine katkıda bulunmak ve geri dönüşümü vurgulamak adına “Kotunda İyilik Var” dedi.



Eski kot ve kanvas pantolonlardan ilk etapta 5 bin kalemlik yapılacak

Forum Çamlık AVM, geri dönüşüm farkındalığını artırmak ve yeni nesillere örnek olmak adına 1427 Ekim tarihleri arasında, kullanılmayan kot ve kanvas pantolonları zemin katta bulunan etkinlik alanında toplayıp, ziyaretçilerine kot alışveriş çantası olarak geri kazandırmaya başladı. Çantalardan kalan parçalardan ise Denizli'deki okullar için doğayı seven kalemlikler dikilecek. Çantasını Forum Çamlık’a getirip dönüştüren her ziyaretçi, proje kapsamında eğitime de destek vermiş olacak. Forum Çamlık hedeflenen 5 bin adet kalemliği, kırtasiye malzemeleriyle dolu şekilde Denizli’de eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edecek.



Projede 'paylaşım' esas alındı

DENİZLİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:34

YATSI 19:49

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