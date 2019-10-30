Pazarda bıçaklı kavga: 3 yaralı

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borçalacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana geldi. İki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borçalacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından, Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.



DENİZLİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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