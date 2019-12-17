Ressam Gürbüz Azak’ın 60’a yakın eseri görücüye çıktı Denizli Büyükşehir Belediyesi yazar ve ressam olan Gürbüz Azak’ın eserlerini sergiye açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlili yazar ve ressam Gürbüz Azak’ın eserleri sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda açılan sergi 19 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 3. Kitap Fuarı’nda onur konuğu olarak yer alan Denizlili yazar ve ressam Gürbüz Azak’ın geçmişten günümüze kadar yaptığı resimlerin yer aldığı serginin açılışı geçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programına Başkan Zolan ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, davetliler ile çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Gürbüz Azak’ın 60’a yakın eserinin sergilendiği resim sergisinde Efe ve At temalı eserler yer alırken, başarılı yazar ve ressamın hayal dünyasından izlerde beğeniye sunuldu. Sergi 19 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.



“Gürbüz Azak’ın bin 500’e yakın kitabının kütüphanesini Büyükşehir Belediyesine hediye etti”

Sergide açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin değeri, gururu ve onuru Gürbüz Azak Bey’in, ortaya koymuş olduğu eserlerin bazılarını sergileyeceğiz. O eserleri genç nesillerle tanıştırmak gerekiyor” dedi. Gürbüz Azak’ın bin 500’e yakın kitabın bulunduğu kütüphanesini Büyükşehir Belediyesine hediye ettiğini belirten Başkan Zolan, “İnşallah Gürbüz Azak adına Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizde bir bölüm yapacağız. Onuruna, ismine yakışır, eser ve hediyelerini de tüm Denizli ile buluşmasını sağlayacağız” dedi.



GÜRBÜZ AZAK KİMDİR?

Gürbüz Azak, gazeteci yazar 5 Temmuz 1938’de Denizli’nin Acıpayam ilçesinde dünyaya geldi. Yazar 1961’de gazeteciliğe başladığında, birçok gazetede görev yapmıştır. Yazı ve şiirlerinin yanı sıra yaptığı çizimler ile de pek çok dergide yer aldı. “Deli Balta” adlı eseri filme alınıp TV’de yayımlanan Gürbüz Azak, İnanç Dergisi tarafından Yılın Ressamı, 1994’te ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Yılın Gazetecisi seçildi. Yazar Azak’ın 4 basın ödülü de bulunmaktadır.

DENİZLİ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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