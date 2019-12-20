Çöken ahırın altında kalan katırı itfaiye kurtardı

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Denizli’nin Kale ilçesinde çatısı çöken ahırda enkaz altında kalan katır, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Şipal’a ait ahırın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olaya önce Şipal ve çevre sakinleri müdahale etti. Ancak katırın içeride kaldığının anlaşılması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası hayvanı göçük altından çıkardı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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