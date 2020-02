Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Kayserispor yenilgisinin ardından tribünlerden yükselen ‘istifa’ çağrıları ile ilgili olarak, “Benim istifa düşünüp düşünmemem çok önemli değil. Bu bir akit anlaşmasıdır iki taraf arasında. Ortak nokta olursa tabii ki her şey olabilir. Bu başkanın ve yönetimin tasarrufudur. Bu tür söylemler bana çok zarar vermez, takıma çok zarar verir” dedi.



Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşmanın tek golünü ise devre arasında yeşil siyahlı ekipten transfer olan Cristian Sapunaru attı. Karşılaşmada başka gol olmazken, Denizlispor rakibine 10 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, ligde puan olarak 1.25’lik ortalama ile oynadıklarını ifade ederek, “Benim istifa düşünüp düşünmemem çok önemli değil. Bu bir akit anlaşmasıdır iki taraf arasında. Ortak nokta olursa tabii ki her şey olabilir. Bu başkanın ve yönetimin tasarrufudur ama şuna geleyim. ‘7 haftadır kazanamıyorsunuz.’ diyorsunuz. Lig başlayalı ikinci yarı itibariyle beşinci hafta oldu. Burada bir kayıp olarak bizim gördüğümüz maç aslında bu planlamada Antalya maçıydı, beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. İkinci kaybımız bu oldu. Bu maça kadar aslında kayıp anlamında çok fazla sıkıntımız yoktu. Ki ortalama 1.25 ile oynuyoruz. Bu çok önemli bir ortalamadır bu ligde, bilmeyenlere hatırlatayım. 1.25 çok önemli bir ortalamadır. Oynanan 7 haftalık ilk periyotta 1.14 ile geliyordu bu takım. Dolayısıyla onu yukarıya çıkmak kolay bir şey değil bu baskıda, bu psikolojik durumda. Ligde 12 hafta, 9 hafta, 10 hafta kazanamayan bir çok takım var. İşte onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bu lig kolay bir lig değil. Her takımın her takımı yenmesi öyle kolay değil ama isteyenin de kazanabileceği bir lig oynanıyor. Dolayısıyla evet ilk yarıyı da buna eklersen 7 haftadır kazanamıyor. Bu bundan sonra kazanmayacak anlamına gelmiyor. Muhakkak ki kazanacaktır. Denizlispor’un zaten bakıldığı zaman, önünde kazanacağı 34 maç bu ligde bırakacak zaten. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim” diye konuştu.



“Rica ediyorum Denizlispor taraftarından takımına sahip çıksınlar”

Özdilek bir gazetecinin ‘7 haftadır alınmayan galibiyet var ve tribünlerden istifa çağrıları yapıldı neler söyleyeceksiniz?’ sorusuna yanıt vererek şunları söyledi:

“İstifa konusuna gelirsem, evet tribünlerin yaptığı bir söylem var. Ama bu söylem bugün olmadı. Geldiğim ilk hafta da bu söylemi gördüm, bu söylemi duydum. İkinci hafta da gördüm. Maçın 5.dakikasında da gördüm, 25. dakikasında da gördüm, 90. dakikasında da gördüm ama bu tür söylemler bana çok zarar vermez, takıma çok zarar verir. Takıma çok zarar veriyor zaten. Onun için hakikaten rica ediyorum Denizlispor taraftarından, takımına sahip çıksınlar. Çünkü çok uzun yıllar sonra bu lige geri geldiler. Bu ligde kalmak önemli. Ama bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Yani bunun teklif edilmesi lazım ki ondan sonra oturup konuşmak lazım. Yani benim burada durmam Denizlispor’a zarar verecekse zaten bu sorumluluğu alırım. Çünkü ama ortada da bir realite var. Bu realiteyi de çok göz ardı etmeden bir karar alınırsa ben her türlü saygıyı gösteririm zaten. Bunda bir sıkıntı yok.”

