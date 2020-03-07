Denizli’de korkunç olay Eşini bıçaklayarak öldürüp, intihar etti

Denizli’de bir şahıs eşini bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi 2305 sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre, R.A., isimli şahıs sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilmeyen eşini bıçakla öldürdükten sonra kendisini evinin bir odasında iple asarak intihar etti. Olayın ardından evde polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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