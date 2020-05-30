Düştüğü kanaldan kurtarılan tavşan korumaya alındı

<br>Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde su kanalına düşen tavşan, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Tavşan, itfaiye binasında korumaya alındı.<br>Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki Paşa Deresi kanalına düşen tavşanı görenler, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Şubesi ekipleri, merdiven ile kanala inip, tavşanı kurtardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen tavşan, itfaiye şubesine götürüldü. Burada koruma altına alınan tavşana su ve yiyecek verildi. Tavşan bir süre sonra doğaya bırakılacak.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR <br>2020-05-30 12:53:19<br>
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