Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz’un yıl dönümünde milli birlik çağrısı “15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem de zafer var!”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem de zafer var! Düşmana ders, dosta ibret var! Yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. Vatanımız için canımız feda. O varsa, devletimiz var demektir. Devletimiz varsa, milletimiz de var olacaktır. Ve biz birlik içinde, hep beraber omuz omuza yan yana durdukça, bizi yıkabilecek ilahi takdirden başka ne var? ‘Ben öleyim; ülkem yaşasın!’ diyerek, 15 Temmuz gibi büyük bir destanı yazan demokrasi şehitleri ile gazilerimizi, minnetle anıyoruz. Bugünleri gördüysek eğer, onların o gece verdiği kahramanca mücadeleleri sayesinde. Biz de o gece onlar gibi canımız pahasına vatansever vatandaşlarımızın yanında, alanlardaydık. Hep birlikte, vatanımızı ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında durduk. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de, milletimiz için canımızı koşulsuz ortaya koyarız!” dedi.

