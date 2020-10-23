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Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı, tahrik indirimi istedi

DHA

Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı, tahrik indirimi istedi


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, diyaliz tedavisinden çıkan eski eşi Naime Caylan'ı (36) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ali Rıza Katıdaş´ın (53) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Katıdaş, haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini söyledi.
Olay, 19 Ağustos'ta, Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezi önünde meydana geldi. Antalya'da yaşayan böbrek hastası 1 çocuk annesi Naime Caylan, 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Ali Rıza Katıdaş ile tartıştı. Sonrasında Naime Caylan, ağabeyinin yaşadığı Denizli'ye geldi. Haftada 3 kez diyalize girmesi gereken Caylan, tedavi olmak üzere Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Caylan çıkışta, boşandığı Ali Rıza Katıdaş tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Katıdaş kaçarken, Caylan, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi´nde kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Katıdaş, tutuklandı.
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İSTEDİ
Ali Rıza Katıdaş hakkında Naime Caylan'ın tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle 6. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Naime Caylan´ın yakınları ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu Ali Rıza Katıdaş ise cezaevinden SESBİS sistemiyle bağlandı.
Mahkemede savunmasını yapan Katıdaş, eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf ederek, "Eşimin telefonunu kontrol ettiğimde konuştuğu erkeklerin numaralarını kadın isimleriyle kaydettiğini gördüm. Ben de numaraları aradım, erkekler çıktı. Tartıştıktan sonra eşim Denizli´ye gitmişti. Ben de yanıma bıçak alıp, Denizli´ye gittim. Ona sinirlendiğim için bıçakladım" dedi. Katıdaş, cinayeti tahrik altında işlediğini söyleyip, haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini belirtti.
Naime Caylan´ın yakınlarının avukatı Özlem Özkök ise, sanık Katıdaş´ın taammüden bu cinayeti işlediğini, polis merkezinde verdiği ifadelerden de açıkça anlattığı halde işlemiş olduğu suçun cezasını hafifletmek için eşinin başka erkeklerle görüştü yolunda beyanda bulunup haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğini, kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Dava ertelendi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-10-23 13:55:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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