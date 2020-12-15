Başı tellere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

'Sizce kim bu bebek?'

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, depo içindeki tellere başı sıkışan ve mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir deponun içindeki tellere kedinin sıkıştığı fark eden çevredekiler, dün akşam saatlerinde, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kediyi telleri keserek kurtardı. Kedi, kaçarak olay yarinden uzaklaştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Babadağ Ramazan ÇETİN

2020-12-15 13:23:23



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