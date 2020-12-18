1053 parça tarihi eser ile yakalanan 3 kişiye gözaltı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 968'i sikke olmak üzere 1053 parça tarihi eser ele geçirildi, yakalanan 2'si bedensel engelli 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bugün sabah saatlerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen E.D. A.Y. ve A.Y.'nin bulunduğu hafif ticari araç, Tavas ilçesi yakınlarında durdurdu. Araçta yapılan aramada, stepne bölümüne gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait gümüş ve bronz toplam 48 sikke, yüzük, küpe gibi takılardan oluşan 81 tarihi obje, mermer heykel başı, kandil ve heykel ele geçirildi. Aracın içinde yapılan incelemede, koltukları arasında ise kutu içerisine gizlenmiş Bizans dönemine ait vazo bulundu. Vazonun içinde ayrıca 920 sikke daha ele geçirildi. Otomobilde bulunan bedensel engelli D.E. ve A.Y. ile A.Y. gözaltına alındı. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2020-12-18 12:14:38



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