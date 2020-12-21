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Denizlispor'da 'Yerli Bielsa' 3 puanla başladı

DHA

Denizlispor'da 'Yerli Bielsa' 3 puanla başladı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, karabulutları dağıttı.
Yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak'ın takımın başında çıktığı ilk maçta 6 haftalık 3 puan hasretine son veren yeşil-siyahlı ekip, bu sezon evindeki ilk galibiyetini almayı başardı. Maç esnasında sahaya oyunun gidişatına göre birkaç defa taktik değişikliğini içeren kağıt gönderen ve yeni saha diziliminin bütün futbolcuları arasında elden ele dolaşmasını isteyen Koşukavak sosyal medyada Arjantinli ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'ya benzeliterek, 'Yerli Bielsa' yakıştırmaları yapıldı.
Ligde zor günler geçiren ve uzun süredir düşme hattından kurtulamayan Denizlispor'da hafta içinde Süper Lig'deki ilk deneyimi olarak teknik direktörlüğe getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında lideri devirerek camiaya güven verdi. Henüz 9'uncu dakikada Rodallega'nın golüyle öne geçtiği maçta 72'nci dakikada Murawski'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Denizli, güçlü rakibine puan kaptırmadı. Aylar sonra gelen iç saha galibiyeti taraftarlar için umut oldu. Alanyaspor maçın ikinci yarısında yüzde 80'e 20'lik topla oynama üstünlüğü kurarken, rakibine net pozisyon vermeyen Denizli'de sık sık taktik değişikliğine gidip oyuncularına bunu kağıt üzerinde çizerek gösteren Yalçın Koşukavak, takıma yeni bir hava getirdi.
6 MAÇ SONRA GALİBİYET
Toplam 21 sezon yer aldığı Süper Lig'deki tarihinde 700'üncü maçına çıkan Denizlispor, Alanyaspor galibiyetiyle 6 maçlık 3 puan hasretine son verdi. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta da kazanamayan Denizlispor, Akdeniz ekibini devirerek evindeki ilk galibiyetini aldı. Puanını 9'a yükselten yeşil-siyahlılar, 20'nci sıraya yükseldi.
RODALLEGA ATTI, 3 PUAN GELDİ
Denizlispor'da geçen yıl ve bu sezon gösterdiği performansla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Kasımpaşa'nın ardından Alanyaspor filelerini de havalandıran deneyimli oyuncu, bu sezon 4'üncü golünü atmayı başardı.
RECEP NİYAZ 'DALYA' DEDİ
Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz kariyerinde özel bir gün yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu, Denizlispor formasıyla kariyerindeki 100'üncü karşılaşmaya çıkmanın sevincini yaşadı. Alanyaspor karşısında 'dalya' diyen altyapı patentli Recep Niyaz, 88 dakika sahada kaldı.
KOŞUKAVAK: AKILCI BİR OYUN SEÇMEMİZ GEREKİYORDU
Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3 puan aldıkları için sevinçli olduklarını belirtti. Oyuncularının sahada iyi bir mücadele verdiklerini vurgulayan Koşukavak, "Bana 3 gün sürede çok inandılar. Düşündüğüm senaryoyu sahada gerçekleştirdiler. Aytemiz Alanyaspor zor bir rakipti. Oyuncularıma 3 günde böyle karakterli bir oyun ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Denizlispor'da mevcut şartlara göre bir oyun planı çıkarmam gerekiyordu. Teorik ve vaktimiz yettiğince sahada pratik çalıştık. Alanyaspor oyunda topa sahip olan tarafı tercih ediyor. Bizim topa sahip olarak oynayacak vaktimiz yoktu. Daha pragmatik yaklaşmamız ve kazanmamız lazımdı. Akılcı bir oyun seçmemiz gerekiyordu. Onu da yaptık. Kazandığımız için mutluyum. Gelecek olan maçlarla alakalı kazanmaya giden yol neyse, kime nasıl oynayacaksak öyle oynayacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-12-21 12:17:33

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