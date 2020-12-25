Komşunun akıl almaz tuzağını cami hoparlöründen yapılan anons bozdu Hat satın alarak komşusuna tuzak kuran şüpheli ve 3 arkadaşı, JASAT’ın ‘Avcı’ operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşunun akıl almaz tuzağını cami hoparlöründen yapılan anons bozdu Hat satın alarak komşusuna tuzak kuran şüpheli ve 3 arkadaşı, JASAT’ın ‘Avcı’ operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı

İHA

Komşunun akıl almaz tuzağını cami hoparlöründen yapılan anons bozdu Hat satın alarak komşusuna tuzak kuran şüpheli ve 3 arkadaşı, JASAT’ın ‘Avcı’ operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı

Denizli’de, yaşlı komşusunun evinde kasa olduğunu öğrenince akıl almaz bir tuzak kuran şüpheli, yeni aldığı hattan kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtarak komşusu ve eşini acil korona testi için hastaneye çağırdı. Boş kalan evden çelik kasa ve 150 bin TL parayı çalan şüpheli ve 3 ortağı, JASAT’ın ‘Avcı’ operasyonuyla 22 bin araç arasından yapılan elemeyle yakalandı.
Olay, 15 Kasım’da Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaşlı komşusu Mustafa N.’nin evinde kasa bulundurduğunu öğrenen Fatih T. (24), kurduğu tuzağı adım adım uygulamaya geçirdi. Yeni bir hat satın alarak Mustafa N.’yi arayan Fatih T., kendisinin Sağlık Bakanlığında yetkili olduğunu ve temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine acil test yaptırmak için eşiyle birlikte hastaneye gelmeleri gerektiğini söyledi. Mustafa N.’nin eşini de yanına alarak endişeyle hastanenin yolunu tutmasıyla harekete geçen Fatih T., bir minibüs kiralayarak 3 suç ortağıyla birlikte eve geldi.

Testinin negatif çıkmasına sevinemedi
Boş eve ellerini kollarını sallayarak giren şüpheliler, yatak odasında bulunan çelik kasayı içerisindeki 150 bin TL ile birlikte alarak kayıplara karıştı. Korona virüs testi negatif çıkınca evine dönen Mustafa N., yatak odasında bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşlı adam hırsızların yakalanması için, jandarmaya ihbarda bulundu.

Cami hoparlöründen yapılan anons hırsızları buldurdu
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın meydana geldiği kırsal mahallede hiç güvenlik kamerası olmaması üzerine farklı bir yöntem izleyen JASAT, cami hoparlöründen anons yaptırarak, şüpheli durumlarla karşılaşanlardan destek istedi. Köy meydanında bekleyen JASAT ekibinin yakınına gelen bir kişi, olay günü siyah renkli bir Volkswagen marka minibüs gördüğünü bildirdi.

22 bin araç arasından tespit edildi
Alınan bu bilgi üzerine 40 gün boyunca detaylı incelemelerde yapan JASAT timi, 113 kameraya ait 156 saatlik güvenlik kamerasını saniye saniye inceledi. Olay günü bölgedeki yolları kullanan 22 bin 285 aracı tespit eden JASAT, iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yaparak suçta kullanılan kiralık minibüsü belirledi.

Hırsız komşusu çıktı
Olayın 4 şüpheli tarafından gerçekleştiğini belirleyen JASAT timleri, ‘Avcı’ kod adı verilen operasyonda şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. İlk olarak minibüsü kiralayan komşu Fatih T.’yi gözaltına alan JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve itiraftan yola çıkarak suç ortakları Yücel B. (21), Bayram Ç. (25) ve Burak A.’yı (19) saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı.
Tavas İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüpheliler, işledikleri suçu itiraf etti. GBT araştırmasında Yücel B.’nin Pamukkale Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu, nakliyecilik yapan komşu Fatih T.’nin 2 ile Bayram Ç.’nin 6, fırıncı olan Burak A.’nın ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Tavas Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak
YEREL HABERLER Yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina ...
Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki kasayı çaldılar
YEREL HABERLER Koronavirüs testi için hastaneye gönderdiler, evdeki ...
24 yıldır şehit olan silah arkadaşlarını anmak için geliyorlar
YEREL HABERLER 24 yıldır şehit olan silah arkadaşlarını anmak için ...
Depreme karşı iş yerlerinin kolonları kontrol ediliyor
YEREL HABERLER Depreme karşı iş yerlerinin kolonları kontrol ...
Hırsızlar klima motorunu ikinci gelişlerinde çaldı
YEREL HABERLER Hırsızlar klima motorunu ikinci gelişlerinde çaldı
Vali Atik, Başkan Zolan ve Emniyet Müdür Yıldız’dan trafiğin kalbine ziyaret Başka Zolan, Trafik Yönetim Sistemini Vali Atik ve Emniyet Müdürü Yıldız’a anlattı
YEREL HABERLER Vali Atik, Başkan Zolan ve Emniyet Müdür Yıldız’dan ...
Klima motorunu çalmak için saatlerce keşif yaptılar Kafaya taktıkları klima motorunu gece keşif yaptılar, sabah araçla çalarak kaçtılar
YEREL HABERLER Klima motorunu çalmak için saatlerce keşif ...
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2020 yılının ...
Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL idari para cezası kesildi Kumar operasyonunda 15 kişi yakalanırken, pencereden kaçan 3 şahıs gözaltına alındı Kısıtlamada kumar oynanan eve polis ekiplerinden operasyon
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 18 kişiye 78 bin 800 TL ...
Denizlispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Başkan Örki’ye, AKUT yönetiminden ziyaret Pamukkale Belediyesi, Arama Kurtarma Timi oluşturuldu
YEREL HABERLER Başkan Örki’ye, AKUT yönetiminden ziyaret Pamukkale ...
Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul’dan trafik cezası Çivril dışına çıkmayan traktörüne, İstanbul'dan yazılan ceza için 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Köyden çıkmayan traktöre, İstanbul’dan trafik ...
Denizlispor şaha kalktı
YEREL HABERLER Denizlispor şaha kalktı
Kafaya taktıkları klima motorunu 2. girişimde çalmayı başardılar 2. defa boş dönmemek için saatlerce keşif yaptılar
YEREL HABERLER Kafaya taktıkları klima motorunu 2. girişimde çalmayı ...
Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor ile Ankaragücü maçının hakemi açıklandı
Denizli karikatür yarışmasını uluslararası düzeye taşıdı Başkan Zolan; “Tüm sanatçılarımıza başarılar dilerim”
YEREL HABERLER Denizli karikatür yarışmasını uluslararası düzeye ...
Denizlispor moral tazeledi
YEREL HABERLER Denizlispor moral tazeledi
8 katlı tekstil çarşısından 15 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER 8 katlı tekstil çarşısından 15 ülkeye ihracat
Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynarken ...
Koronavirüsten ölen doktor, ikizlerine doyamadı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, ikizlerine doyamadı / Ek ...
Koronavirüsten ölen doktor, ikizlerine doyamadı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, ikizlerine doyamadı
Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü
YEREL HABERLER Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' ...
2 bin öğrenci uzaktan eğitim ile ilk defa tanıştı
YEREL HABERLER 2 bin öğrenci uzaktan eğitim ile ilk defa tanıştı
Prof. Dr. Necip Atar, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim İnsanı ödülünün sahibi oldu GEBİP için 16 Mart 2020 tarihinde sona eren başvurular sonuçlandı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Necip Atar, TÜBA-Üstün Başarılı Bilim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X