Pandemiden etkilenen vatandaşlari için ‘Korona virüs Psikososyal Destek ve Danışma Hattı’ kuruldu Öfke, stres, korku, kaygı gibi durumlar için psikososyal destek hattı kuruldu

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde vatandaşların ve sağlık çalışanlarının öfke, stres, korku, kaygı gibi durumlar ile baş edebilmelerine yönelik 2020 yılı Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 500 kişiye psikososyal destek sağlandı.



Mart ayında Denizli’de vakalarının görülmesinden itibaren Müdürlük bünyesinde vatandaşlara telefonla psikososyal destek sağlamak amacıyla ‘Korona virüs Psikososyal Destek ve Danışma Hattı’ kuruldu. Gerek bu hattı arayarak psikososyal destek almak isteyen, gerekse Merkez ve İlçelerde bulunan İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından ulaşılan psikososyal desteğe ihtiyacı olan kişilere Çocuk GelişimciPsikologSosyal Hizmet Uzmanları tarafından telefonla danışmanlık hizmeti verildi.



“Sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için de psikososyal desteğe ihtiyaç duyulmakta”

Korona virüs salgını ile mücadele edilirken birçok vatandaşın ve sağlık çalışanının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stres yaşadığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bu durumla baş edebilmek için psikososyal desteğin öneminin büyük olduğunu söyledi. Öztürk; “Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızda; günlük yaşam rutinlerinin değişmesi, pandemi sürecine dair belirsizlik, karantinanın oluşturduğu yalnızlık hissi, çaresizlik, sevdiklerine hastalık bulaştırma ve sevdiklerinin sağlığı konusunda yoğun endişe duyma, sürekli olumsuz düşüncelere odaklanma gibi durumlar kaygı bozukluklarını ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumları yaşayan gerek vatandaş gerekse sağlık çalışanlarımızın normal yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için de psikososyal desteğe ihtiyaç duyulmakta. Bu nedenle; Müdürlük olarak pandemi sürecinin başında korona virüs ile mücadelede telefonla danışmanlık hizmeti vererek önemli bir psikososyal destek sağlayan ‘Korona virüs Psikososyal Destek ve Danışma Hattı’ kurduk” dedi.

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