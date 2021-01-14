Başkan Zolan; "Türkiye yerli ve milli enerjide çok yol kat etti" ‘Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’ toplantısına bine yakın kişi katıldı

‘Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları’ toplantısı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla yapıldı. Türkiye’nin enerji ihtiyacının yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını, bu yolda çok yol kat edildiğini belirten Başkan Zolan, yerel yönetimlerin enerji yatırımlarıyla çok daha başarılı işlere imza atabileceğini belirtti.



Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği “Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları” konulu toplantı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve birliğe üye olan belediyelerin temsilcileri olmak üzere toplamda bine yakın kişi katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin, toplantıda küresel ölçekte önemi olan enerji ve yenilenebilir enerjinin Türkiye bazındaki yansımaları ve gelişiminin konuşulacağını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti.



"Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervleri bizleri heyecanlandırdı"

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan ise, Türkiye’nin son yıllarda yerli ve milli enerji kaynaklarına yönelik pek çok alanda önemli atılımlar yaptığını söyledi. Enerji Kentleri Birliği olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi yolunda çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, dünyada enerji üzerine bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de dış ticaret açığımızın en büyük unsurunun enerji olduğunu görüyoruz. Son dönemde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in gayretleriyle, yerli ve milli enerji noktasında olağanüstü bir noktaya geldik. Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervleri bizleri heyecanlandırdı. Doğu Akdeniz’deki mücadele ise gerçekten bir duruş, mavi vatan bizi çok heyecanlandırdı ve burada bir bilinç oluştu" ifadelerini kullandı.



"Kat ettiğimiz yol çok büyük"

Türkiye’nin enerji ihtiyacının yarısından fazlasının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını belirten Başkan Zolan, Enerji Kentleri Birliği olarak bu konuda her türlü gayreti gösterdiklerini kaydetti. Başkan Zolan, "Bugün Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi noktasında yüzde 51’i aşmış durumdayız. Kat ettiğimiz yol çok büyük. Enerji Kentleri Birliği olarak bu işe katkı sağlamak ve belediyelerimize bilgi aktarmak noktasında birçok çalışma yapıyoruz. 120 üye belediyemiz var. Enerji Kentleri Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve belediyelerimizle Bakanımızın yürüyüşüne destek olmalı, güç vermeliyiz. Enerji Kentler Birliği olarak, belediyelerimizi bilgilendirme, personelini daha donamlı hale getirme ve enerji konusunda destekleyici çalışmalarımız var" diye konuştu.



Bakan Dönmez, "Daha fazla katma değer üretmenin yollarını arıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye’nin 2017 ile 2019 yıllarında enerji verimliliği uygulamalarıyla 1 milyar dolara yakın tasarruf sağladığını belirterek, enerji verimliliğinin toplumsal algıda enerji kaynağı gibi görünmediğini ifade etti. Yeniden değerlendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Dönmez, "Döngüsel bir mantıkla kaynakları daha sorumlu kullandığımız, sürdürülebilir ve ürün ömrünün uzadığı bir sistemle daha az enerji harcayıp daha fazla katma değer üretmenin yollarını arıyoruz" şeklinde konuştu.

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