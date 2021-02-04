Köpeğiyle kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

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Ethem SÜZEK/ BEKİLLİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde dün sabah köpeğini gezdirmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Fatma Yanık (60) için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Bekilli ilçesinin Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi, ev kadını Fatma Yanık, dün sabah saatlerinde köpeğini gezdirmek için evden çıktı. Akşam olmasına rağmen Yanık'ın eve dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis, jandarma ve Denizli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalara Yanık'ın yakınları ile mahalle halkı da destek veriyor. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Bekilli Ethem SÜZEK

2021-02-04 14:43:50



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