Denizli'de FETÖ'ye 5 tutuklama

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, dün operasyon yaptı. Aralarında ByLock kullanıcılarının da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-22 17:33:22
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