Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 32 gözaltı

Denizli’de Narkotik timleri 32 sokak satıcısını üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile yakalandı. 30 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Denizli’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamından 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 322 gram metamfetamin, bin 598 gram esrar, 30 gram eroin, 28 gram kannabinoid, 20 gram kokain, 62 adet ecstasy hap, 9 adet uyuşturcu hap, 1 kök kenevir, ruhsatsız tabanca ve mermilerinin yanı sıra uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 890 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 5’i tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.