Denizli’de kaçakçılara 4 ayrı operasyon

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Denizli’de alkollü içki, tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol, tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 118 litre kaçak alkol, 933 adet elektronik sigara ile malzemesi, 344 adet cinsel içerikli ürün, ve 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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