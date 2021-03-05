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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğan kadın yol arkadaşlarıyla bir araya geldi

İHA

Başkan Doğan kadın yol arkadaşlarıyla bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye bünyesinde çalışana kadın personeller ile bir araya geldi.
Başkan Doğan, “Elinizi taşın altına koydunuz, bu zor şartlarda ‘Ben de varım’ dediğiniz için ve topluma bir şeyler kattığınız için sizleri yürekten kutluyorum. Ülkenin geleceği sizin gibi kadınların var olmasıyla mümkün olacak” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın belediye personeli ile bir araya geldi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Doğan, kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak hediye verdi. Toplumda kadının rolünün çok önemli olduğunu belirten Doğan, “Bizler, bugün günün anlam ve önemi doğrultusunda emeğe değer veren siz kadınlara teşekkür etmek için bir araya geldik. Türkiye’de siyaset erkek eli ve diliyle yapılıyor. Ben buraya büyük zorlukları aşarak ve çok çalışarak geldim. Elinizi taşın altına koydunuz, bu zor şartlarda ‘Ben de varım’ dediğiniz için ve topluma bir şeyler kattığınız için sizleri yürekten kutluyorum. Ülkenin geleceği sizin gibi kadınların var olmasıyla mümkün olacak. Çünkü toplumda kadının rolü çok önemli. Geleceğimiz olan çocukları yetiştirenler, anneler. Annenin ruhsal, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumu bizler için çok önemli. Çünkü anne mutluysa, çocuk mutlu. Çocuklar mutluysa aile mutlu. Aile mutluysa, toplum huzurlu ve refah seviyesi yüksek olacak” dedi.

“Kadınlar ve çocuklar önceliğimiz oldu”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi’nin hem Denizli’ye hem de Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, “Yıllar sonra Denizli merkezde bir kadın olarak sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle başkan seçildim. Bizler sizlerle birlikte hem Merkezefendi’ye hem Denizli’ye hem de Türkiye’ye örnek olmak zorundayız. Merkezefendi ailemizde çalışmayan hemşehrilerimize de yardım etmemiz gerekiyor. Göreve geldiğim tarihten itibaren kadınlar ve çocuklar öncelik oldu. Dezavantajlı mahallelerimizde Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri açtık ve merkezlerimiz hemşehrilerimiz tarafından büyük kabul gördü. Ekonomikdurumu olmayan, çalışan kadınlar çocuklarını buraya emanet etti ve işe gitti. Çalışmayan kadınlarımız için de kurslar açtık ve bundan dolayı çok mutlular. Bu merkezlerimiz Belediyemizin adeta bir şubesi. Belediyeye gelemeyenler, talepleri ve şikayetleri olan hemşehrilerimiz bu merkezlerimize gelerek ilettiler. Bu merkezlerimiz mahalle sakinlerimiz ile bizler arasında köprü vazifesi görüyor” ifadelerini kullandı.

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