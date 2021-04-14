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Ramazan ayında iftar ve sahurda proteinli besinler tercih edilmeli Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz; “Sahurda protein ürünü yüksek besinler tercih edilmelidir” “İftarda en büyük problemlerden biri hızlı tüketim” “Dikkat etmeniz gereken kısım, iftar sonrası tüketilen şerbetli tatlılar”

İHA

Ramazan ayında iftar ve sahurda proteinli besinler tercih edilmeli Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz; “Sahurda protein ürünü yüksek besinler tercih edilmelidir” “İftarda en büyük problemlerden biri hızlı tüketim” “Dikkat etmeniz gereken kısım, iftar sonrası tüketilen şerbetli tatlılar”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Ramazan ayında dengeli beslenme, iftar ile sahur vakitlerinde yemek tüketimine dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur vakitlerinde yemek tüketiminin dikkatli bir şekilde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle iftar vakitlerinde hafif yiyecekler ile başladıktan sonra su tüketimini iftar ile sahur arası düzenli bir şekilde 2 ile 2,5 litre arasında içilmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayında kiloları koruma konusunda da bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, yemeklerden sonra hareket etmenin önemli olduğunu sağlıklı kilo verme ve koruma olabileceğini belirtti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz; “Sahura mutlaka kalkılması gereklidir, uzayan açlığın daha da uzamasını istemiyoruz. Ramazanda nasıl beslenmeliyiz, özellikle sahurda belli başlı tercih etmememiz gereken besinler var. Bunların başında yüksek yağ çeken kızartmalar, aşırı tuz tüketimi ve salçalı sulu yemekleri çok menümüzde bulundurulmasını istemiyoruz. Bunlar yerine, genellikle kahvaltı içeriği ve daha ferah şeyler tavsiye ediyoruz. Bunların yanına süt ürünleri, meyve grubu belki kepekli bir tost olabilir, haşlama yumurta, peynir gibi protein içeriği yüksek besinler tercih edilmesini istiyoruz. Su tüketimi de genellikle yudum yudum bir anda tüketilmesini çok fazla istemiyoruz” dedi.

“İftarda en büyük problemlerden biri hızlı tüketim”
İftarda yemeklerin hızlı tüketilmemesi gerektiğini anlatan Uzman Elif Topuz; “İftarda en büyük karşılaştığımız problemlerden biri çok fazla bir anda hızlı bir şekilde tüketilip şeker yüksekliği ve çok fazla şişkinlikle uyku halinin belirmesidir. Bunlarla ilgili olarak önce iftariyeliklerden veya çorba ile başlayıp bir 10 dakika kadar ara verip daha sonra etli bir sebze yemeği yine protein ve bütün besin çeşitlerini içerisinde bulunduran bir menü olmasını istiyoruz. Yoğurt, salata mutlaka yemeklere eşlik etmeli, aynı şekilde kuru baklagil yemekleri olabilir, ekmeklerimizi genellikle esmer ekmek tercihi yapıyoruz. Ekmek tüketiyorsak pilav grubu ve çorba grubunu dikkatli bir şekilde tüketilmesini istiyoruz, bizim için eş değerdeler çünkü” diye konuştu.

“Dikkat etmeniz gereken kısım, iftar sonrası tüketilen şerbetli tatlılar”
İftar sonrasında tüketilen tatlılar ve kiloları koruma konusunda açıklamalarda bulunan Uzman Elif Topuz; “Bunun dışında özellikle dikkat etmeniz gereken kısım, iftar sonrası şerbetli tatlılara yoğun ilgi oluyor. Bunun yerine biraz daha sütlü ve meyveli tatlıları tercih ediyoruz. Bizim en çok istediğimiz şey taze meyve ve kuru yemişlerin bu zamanlarda tüketilmesidir. Burada akla şu soru geliyor, kilomu nasıl korurum? Kilo koruma konusunda da genellikle bu zamanda verilen kilolarla düşük kalorilerle biraz kisvesi oluyor. Bunun yerine biraz daha kendinizi harekete koşullandırarak, daha sağlıklı kilo verme ve koruma yoluna gidebiliriz. Genel olarak su tüketimimize 2 2,5 Litreyi bulması gerekiyor. Tek bir seferde değil iftardan sonra yatana kadar yavaş yavaş tüketmemiz gerekiyor. Bunun dışında kahve, çay ve bitki çayı tüketimi fazlaysa biraz daha su tüketimine ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü bunlar su atımını arttırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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