Horoz dövüştüren 2 kişiye para cezası



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde horoz dövüştüren 2 kişiye toplam 9 bin 552 lira para cezası kesildi. Dövüş sırasında yaralandığı tespit edilen 2 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen jandarma, A.K. ve S.Ç.'yi kaçmaya çalışırken yakaladı. A.K. ve S.Ç.'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 9 bin 552 lira ceza kesildi. Evde bulunan ve dövüş sırasında yaralandığı belirlenen 2 horoza el konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-21 15:44:07



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