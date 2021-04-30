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Başkan Erdoğan, “Denizli olarak, yılın ilk 3 ayında 141 ülkeye ihracat yaptık” Başkan Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi

İHA

Başkan Erdoğan, “Denizli olarak, yılın ilk 3 ayında 141 ülkeye ihracat yaptık” Başkan Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Mart ayında kurulan firma sayını ve ihracat verilerini değerlendirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre 4 binden fazla şirket kurulduğunu belirten Başkan Erdoğan, “1 ayda 177 firma kaydettik. 3 ayda 492 üye daha kazandık” dedi.

Odaların meclis toplantısında konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, üye profillerinde 8 bin 960 işletmeyle en çok limitet şirketler yer aldığını ve sayıları 6 bin 907’yi bulan hakiki şahıs firmalarının ise 2’nci sırada olduğunu belirtti. Anonim şirketlerinin 2 bin 283 firma ile 3. olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, “TOBB’un Ticaret Sicil Gazetesi’nden derlenen verilere göre martta kurulan firma sayısının geçen yılın aynı ayına göre arttığını da açıklayan DTO Başkanı Erdoğan, “Denizli’mizde martta kurulan firma sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 27, şirketlerde ise yüzde 47 arttı. TOBB’a yapılan bildirimlere bakıldığında 1 ayda 124 şirket ile 1 kooperatif kuruldu. Yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Öte yandan, ülkemizde martta kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 32 arttı. 1 ayda yaklaşık 11 bin şirket kuruldu; 2 bin şirket ise kapandı. 1 ayda kurulan şirket sayısına baktığımızda, bir önceki ay olan şubattaki veriye göre 1000’in üzerinde artış oldu. Yılın ilk 3 aylık dönemindeki artış ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’i buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, 4000’den fazla şirket kuruldu. Oda olarak, martta ilk iki aya göre daha yüksek sayıda yeni üye sayısına ulaştık. 1 ayda 177 firma kaydettik. 3 ayda 492 üye daha kazandık. Üye profilimizde, 8 bin 960 işletmeyle en çok limitet şirketler yer almakta. Sayıları 6 bin 907’yi bulan hakiki şahıs firmalarımız ise, 2’nci sırada. Anonim şirketlerimiz 2 bin 283 firma ile üçüncü. Odamıza kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısı, 234’e yükseldi. Bu şirketlerdeki yabancı sermaye oranı yüzde 82. Bunlar arasında 44 firmayla İran ilk sırada; Almanya ise 41 firmayla ikinci” diye konuştu.

Karşılıksız çekler ile protestolu senetler azaldı
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, karşılıksız çek sayıları ve tutarıyla protestolu senet sayısındaki iyileşmeye dikkat çekti. Erdoğan, “Yılın ilk 2 ayında Denizli’deki karşılıksız çek sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir iyileşme oldu. Tutar bazındaki iyileşme ise yüzde 100’e yaklaştı. Ülke genelindeki tutar bazında iyileşme de aynı oldu. Protestolu senet sayısındaki iyileşme ise yüzde 33. Bunun yanında Denizli Organize Sanayi Bölgemizde yaşanan üretimdeki artış, enerji tüketimine de yansıdı... Doğal gaz tüketimi martta bir önceki aya ve yıla göre yüzde 26 arttı. Elektrik tüketimi ise bir önceki aya göre yüzde 16; geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 20 yükseldi. Ayrıca, marka patent başvurularında yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55’lik artış oldu. Ülke ortalamasının da üzerine çıktık. Faydalı model başvurusundaki artışımız yüzde 60, endüstriyel tasarım için başvurulardaki artışımız ise yüzde 164 oldu. Patent başvurularımızdaki artışımız yüzde 138’i buldu” diye konuştu.

“Yılın ilk 3 ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 arttı”
Değerlendirmesine Denizli özelindeki ekonomik verilerle devam eden Başkan Erdoğan, “Denizlili sanayicimiz, geçen ay 351 milyon 431 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatta, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 46,5’lik bir artış yakaladık. Yılın ilk 3 ayındaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7 arttı. Denizli olarak, yılın ilk 3 ayında 141 ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızda ilk üç ülke İngiltere, Almanya ve ABD. İthalatımızın en çok arttığı 3’üncü ülke ise yüzde 130 ile Mısır. Öte yandan, ülke ihracatımız martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 arttı; 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara çıktı. Yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 17,3’lük bir artış yakaladık. Geçen ay miktar bazında en fazla ihracat artışını, en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz dördüncü ülke olan İtalya'da yaşadık. En fazla dış satımı ise Almanya'ya yaptık. O nedenle, Avrupa ve Avrupa’daki gelişmeler bizim için son derece önemli. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti. Miktar bazında ihracat artışında ise İtalya'yı ABD, Almanya, Irak ve Fransa takip etti. Birleşik Krallık'a ihracatımızı yüzde 33,1; İspanya'ya ihracatımızı ise yüzde 63,6 yükselttik. Dış ticaret hacmimiz, yüzde 32,6 arttı. Martta, 218 ülke ile bölgeye ihracat yaptık. Bunlardan 150’sinde artış yakaladık. 24 sektörümüz ihracatını artırdı; bunlardan 7’si en yüksek aylık ihracatına ulaştı” dedi.

İyileşmenin öncüsü niteliğinde veriler geliyor
DTO Başkanı Erdoğan, sanayi, imalat, satın alma, ekonomik güven ve reel kesim güven endeksi ile ciro ve perakende endekslerinin son verilerine de değindi. Erdoğan, “Sanayi üretim endeksimiz, şubatta yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi. İmalat sanayi sektörü endeksi, yüzde 9,3 arttı. Bu son derece önemli ve sevindirici bir gelişme. Demek ki, pandemiye rağmen sanayimizde çarklar durmadı, durmuyor; sanayicimiz çalışıyor. Mart ayında imalat satın alma müdürleri endeksi de bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 52,6’ya yükseldi. Böylece, ülkemizdeki faaliyet koşulları üst üste 10 ay eşik değerin üzerinde seyrederek sektörün performansında oldukça güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Yeni siparişlerin yeniden büyüme bölgesine geçtiği, üretim ve istihdamda artışların devam ettiği görüldü. Ekonomik güven endeksimiz mart ayında, Ocak 2020'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Reel kesim güven endeksimiz de nisanda son 3 yılın zirvesini gördü” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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