Vali Atik, “Annelerimiz ailenin temel direği, en değerli varlığımızdır”

Denizli Valisi ali Fuat Atik Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Annelerimiz, toplumun geleceği olan ailenin temel direği, bizim en değerli varlığımız, gönül otağımız, merhamet ocağımız, en kıymetlimizdir” dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 9 Mayıs Anneler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada gelişmiş ve sağlam temelleri olan bir toplumun iyi yetiştirilmiş bireyler ile mümkün olduğunu belirten Vali Atik, “Annelerimiz, toplumun geleceği olan ailenin temel direği, bizim en değerli varlığımız, gönül otağımız, merhamet ocağımız, en kıymetlimizdir. Varlıklarıyla hayatımızı güzelleştiren, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz için bitmez tükenmez söylenebilecek sözler. Annem, tüm annelerimiz; canımız, canımızdan öte, dünyaya açılan ruh pencerelerimiz. Anne demek; sevginin en saf ve karşılıksız halinin tezahür etmesi, dünyadaki tüm güzelliklerin tek kelimeyle ifade edilebilmesi demek. Sevgi, şefkat ve merhamet dolu yürekleri ile dünya ile aramızdaki en büyük bağımız başta Şehit ve Gazilerimizin anneleri olmak üzere, ayakları altına cennet serilen bütün annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyor, saygı ve sevgiyle o güzel ellerinden öpüyorum” dedi.

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