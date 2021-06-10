Denizli'deki kazada 25 yaralıdan 20'si taburcu oldu; sürücüye para cezası



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hastalığı atlatan çocukları tatil kampına götürdüğü midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 25 kişiden 20'si hastaneden taburcu oldu., 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Yurt içinde belirli bir grup yolcunun taşınması amacıyla alınan D2 yetki belgesinin olmadığı belirlenen midibüs sürücüsü Özhan Aktaş'a 2 bin TL ceza kesildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, DenizliMuğla yolunda meydana geldi. Özhan Aktaş yönetimindeki 06 L 2746 plakalı midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda devrildi. Kazada, midibüsteki 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kaza yerinde inceleme yaptı. Vali Atik ve Emniyet Müdürü Yıldız daha sonra hastanelerdeki yaralı öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tedaviye alınan 25 yaralıdan 20'si taburcu edildi. 3 öğrencinin tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu, 1 öğrenciyle 1 öğretmenin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

LÖSEV'in hastalığı atlatan Ankara, Kocaeli ve Elazığ illerinden toplanan yaşları 15 ila 20 arasında değişen çocukların sosyalleşmesi ve hayata bağlanmaları amacıyla Ankara'dan Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tatil kampına götürdüğü öğrenildi.

TAŞIMA BELGESİZ SÜRÜCÜYE 2 BİN TL CEZA

Ayrıca, kazayla ilgili yapılan soruşturmada midibüs sürücüsü Özhan Aktaş'ın, yurt içinde tarifesiz olarak bir noktadan bir noktaya belirli bir grup yolcunun taşınması amacıyla alınan D2 yetki belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücü Aktaş'a belgesi olmadan yolcu taşıdığı gerekçesiyle 2 bin TL ceza uygulandı. Aktaş'ın LÖSEV'e gönüllü olarak taşıma hizmeti verdiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Kale Ramazan ÇETİN

2021-06-10 16:38:40



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