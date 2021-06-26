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Kızılcabölükspor'da başkan yeniden Osman Duran 

DHA

Kızılcabölükspor'da başkan yeniden Osman Duran 


DENİZLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Osman Duran tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Yönetim ise şu isimlerden oluştu: Kamil Sayın, Ekrem Ateş, Halil Tun, Ahmet İlem, Bilal Coşkun Dobulga, Caner Çınar, Cihan Sayın, Levent Çaputçu, Ramazan Usta, Rasim Ergil, İsmail Akkozak, Orhan Şaşmaz, Selahattin Yılmazlı.
HASAN ŞERMET GERİ DÖNDÜ
Kızılcabölükspor, eski teknik direktörü Hasan Şermet'i takımın başına getirdi. Son olarak geçen sezon Nazilli Belediyespor'u çalıştıran Teknik Direktör Şermet, sarı-kırmızılılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2011-12 sezonunda kapısından girdiği Kızılcabölükspor'umuzda görev aldığı 7 sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan ve 2 kez Play-Off finali heyecanı yaşatan tecrübeli teknik adam yeni sezonda takımımızın başında yer alacak. Kızılcabölükspor'un başında 231 maça çıkan Şermet, 109 galibiyet, 67 beraberlik ve 55 yenilgi yaşadı" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli
2021-06-26 10:42:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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