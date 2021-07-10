Denizli Büyükşehir 'Telafide Ben de Varım' eğitimlerine başladı Sosyal Etkinlik Merkezleri öğrencilere kucak açıyor Başkan Zolan: “Onlar bizim en büyük hazinemiz”

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, İlk, Ortaokul ile Lise ve mezun gruplarına yönelik ücretsiz telafi eğitimlerine başladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, zorlu pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerinden uzak kalmaması ve sınavlara hazırlanma da destek olmak amacıyla telafi eğitimlere başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde görev yapan uzman öğretmen kadrosu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın seyreltilmiş sınıf modeline uygun hijyen kuralları ön planda tutularak İlk ve Ortaokul ile Lise öğrencileri ve mezun gruplarına özel ücretsiz telafi eğitimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Karaman, Anafartalar, Yenişehir, Gökpınar, Kayhan, Sevindik, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde ilk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik telafi eğitimler gerçekleştirilirken, Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde lise ve mezun gruplara yönelik ücretsiz telafi eğitim programı tüm pandemi kuralları ve hijyen koşulları dikkate alınarak yardımcı olunuyor.



“Onlar bizim en büyük hazinemiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’de yaşayan çocuk ve gençlere yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek; “Çocuklarımız okul sıralarını çok özledi, biz de gelen talepler karşısında Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde telafi eğitimlere başladık. Ne yapıyorsak yarınlarımız için, çocuklarımız için yapıyoruz. Onlar bizim en büyük hazinemiz” dedi.



Bir ülkenin geleceğini etkileyen en önemli unsurlardan birinin nitelikli insan gücü olduğunu belirten Başkan Zolan, hemşehrilerine korona virüs tedbirlerine uymaya davet ederek, özellikle maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesini istedi.

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