Yeni parklarıyla Merkezefendi güzelleşiyor

Merkezefendi Belediyesi 10 mahallede devam eden park çalışmaları ile daha da güzelleşiyor. 4 yeni parkın yanı sıra mevcut parklarda da yenileme çalışmaları ile daha işlevsel hale geliyor.

Merkezefendi Belediyesi, yürüttüğü park yapım çalışmaları kapsamında yeni park ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı ve Karahasanlı Meydan Park’ta çevre ve peyzaj düzenlemesi, Sağlık Parkı’nda oyun, spor grupları ve zemin çalışması, Başkarcı, Göveçlik, Gültepe, Karahasanlı, Kumkısık, Mehmet Akif Ersoy, Sırakapılar ve Sümer Mahallelerindeki parklarda da oyun ve spor grupları, oturma alanları, yürüyüş yolları, halı saha yapım çalışması, oyun grubu yenileme, park büfe ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca Kumkısık Mahallesi’nde halı saha yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin dört bir yanına yeni parklar kazandırdıklarını, mevcut parkları da daha modern ve işlevsel hale getirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, örnek teşkil eden parklar inşa ettiklerini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin vakit geçirebileceği, nefes alabileceği park ve yeşil alanları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Her yaştan hemşehrimizin rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Yaşamakta olduğumuz kuraklık sorunu nedeniyle suyumuzu dikkatli kullanıyoruz. Bu sorunun ortadan kalkmasından sonra çimlendirme çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bütün gayretimiz başta çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin daha güzel, daha yeşil bir Merkezefendi’de yaşamaları içindir. Her şey Merkezefendi için” diye konuştu.

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