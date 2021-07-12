Denizli’nin 2 ilçesinde kaçakçılara 2 operasyon; 3 gözaltı

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Denizli’de tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ilçede operasyon düzenlendi. Onlarca kaçak ürün ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik Honaz ve Çivril ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 3 şüphelinin yanı sıra 10 bin makaron, 3 bin 880 adet dolma sigara, 5 kilogram kıyılmış tütün, 139 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 28 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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