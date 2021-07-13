Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş adamının kurtarılma anı ortaya çıktı İş adamını kaçıran 4 kişi tutuklandı

Denizli’de iş görüşmesi bahanesiyle Tavas ilçesine çağrılan ve daha sonra fidye amacıyla kaçırılan iş adamı polis ekiplerinin titiz çalışması ile yakalandı. Görüntüleri ortaya çıkan kurtarma operasyonunda iş adamı elleri, ayakları ve ağzı bantlanmış halde bulundu.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde iş görüşmesi için Tavas ilçesine giden tekstil fabrikası sahibi iş adamı Ömer Aldırmaz, kendisini kelepçeleyerek etkisiz hale getiren 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aile üyeleri Aldırmaz’a ulaşamayınca hayatından endişe duyduklarını belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Aldırmaz’a ait aracın yanındaki bir kişi ile Tavas ilçesine doğru gittiği tespit edildi. Birçok güvenlik ve şehir polis kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipleri yaklaşık 5 saatlik aranın ardından Aldırmaz’a ait aracın bir başkası tarafından Kaklık Mahallesi'ne doğru ilerlediği belirlenirken daha sonra ise Bozkurt ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.



Elleri, ayakları ve ağzı bantlanmış halde bulundu

Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Polis ekipleri iş adamı Aldırmaz’ı Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde bir bağ evinde alıkonulduğunu belirledi. Bağ evine düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28), yakalanırken kaçırılan iş adamı elleri, ayakları ve ağzı bantlanmış halde bulundu. Operasyona ait görüntülerde ise bu anlar saniye saniye yansıdı. Zanlılar, görüşmek için çağırdıkları iş adamını kelepçeledikten sonra aracın bagajında bağ evine götürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve değişik suçlardan birçok kaydı bulunduğu öğrenilen Cüneyt Şentürk (27), Sevgi Erkan (38), Ahmet Temiz (28) ve Kudret Cankaratepe (28) ‘kişiyi hürriyetinden yok bırakma’ ve ‘yağma’ suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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