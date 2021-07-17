Denizli JASAT, Konya’daki cinayetin aydınlatılmasına katkı sağladı

Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığı’nca görevlendirilen özel ekipte bulunan Denizli JASAT, Konya’ya giderek zanlıların bulunmasına büyük destek verdi.



Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen’i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.



Denizli JASAT, zanlıların bulunması için görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca özel ekipte bulunan Denizli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Temmuz Salı günü İsmil Mahallesi'nde belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi ve 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken gece saatlerinde 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Soruşturma kapsamında, gece yarısı İl Jandarma Komutanlığındaki 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T. Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları iddia edilirken, şüphelilerin azmettirdiği ve firari olduğu öne sürülen cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi.



4 kişi tutuklandı

Şüpheliler Abdullah B., Esra T., Zeki O. ve Mustafa O. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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