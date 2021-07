Yönetim krizini aşamayan Denizlispor’da transfer yasağı bel büküyor Altyapı Koordinatörü Hayrettin Öz: “Birilerini kötülemeye çalışırken Denizlispor’a zarar veriliyor”

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde altyapı antrenörleri Veli Acar ve Hayrettin Öz nezaretinde devam ediyor. Bir yandan yönetim krizi diğer taraftan transfer yasağı sorunuyla boğuşan Denizlispor, yasak kaldırılamaz ise U19 ağırlıklı bir takımla ligde mücadele edecek.



Yeşil siyahlı takımın kadro yapısı, kamp süreci ve lige hazırlık süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Altyapı Koordinatörü Hayrettin Öz, yönetimde oluşan belirsizliğin takımı olumsuz yönde etkilediğini ve bir boşluk oluştuğunu belirterek “Biz Denizlisporluyuz; bu nedenle hiç fark etmeden altta üstte her yerde verilen görevi yapmaya devam ediyoruz. Şuan takımda da boşluk var. Veli Acar ile beraber A Takımda bu sorumluluğu aldık. Gerekli kadroyu toparladık. Geçen seneden sözleşmesi devam eden beş oyuncumuz vardı. Ayrıca kiralıktan dönen beş oyuncumuz var. Bunlar 2. ve 3. liglerden oynayıp geri döndüler. Toplam oluşan on kişilik bir kadromuz var. Bunun dışında da U19 takımından da 19 oyuncumuzu yukarı çıkardık. 29 kişilik bir kadro ile devam ediyoruz. Bizim işimiz antrenman onları en iyi şekilde, hazır tutup lige hazır hale getirmek amacındayız. Biliyorsunuz transfer yasağımız var. Kaldırılmadığı andan itibaren biz bu çocuklarla yolumuza devam edeceğiz. Bu nedenle bizim bu çocukları en iyi şekilde lige hazırlamamız gerekiyor. Dediğim gibi bize bu görevi tebliğ ettiler. Bizde Veli Acar ile birlikte böyle bir sorumluluğun altına girdik. Hiçbir zaman görev almaktan kaçmadık” dedi.



Kulübün içerisinde bulunduğu kongre sürecine değinen Öz, “Bu süreç tamamlanmadığı için kampa gidemiyoruz. Gönül istiyor. Şu andaki yönetimde belki bizim kampa gitmemizi orada olmamızı istiyor ama yönetimde olan belirsizlikler nedeniyle kampa gidemiyoruz. Ancak bizim şu avantajımız var. Haluk Ulusoy tesislerimiz yapılırken Milli Takımların kamp yapabilmesi için de yapılan bir tesis.

Bizim tesisimiz de çok şükür her şey var. Yememizde içmemizde bir sorun yok. Sağ olsunlar belediye başkanımız, erzak gönderiyor her türlü desteği veriyor. Bu nedenle sorun yok tesislerimizde çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde hazırlık maçı da yapacağız. Zor bir süreç büyük sorumluluk getiriyor. Sorumluluktan kaçan insanlar olmadık. Gemiyi terk etmedik, eden de olmayacağız” diye konuştu.



“Birilerini kötülemeye çalışırken Denizlispor’a zarar veriliyor”

Yapılan eleştirilere değinen Öz, şöyle konuştu:

“Şimdi hep konuşuluyor. U19 takımı başarılı oldu olmadı falan. Şimdi bizim yukarıya çıkardığımız U19 takımı bizim, tabi birde şöyle asparagas haberler çıkıyor. Yok, küme düşmüşüz falan. Bir defa bizim bulunduğumuz grupta küme düşme yok. Tabi bunlar tamamen yalan. Bunu yapanlar bunu yaparken kendi çocuklarını kötülüyorlar. Şimdi senin orada başarısız olan çocuğun bu ligde yaşı küçük oynadı. Bizim grupta en küçük yaş grubunu oynatan takım bizdik. Şimdi biz o yaşı küçük çocuklarla adı U19 ama 17 yaşında A takımında forma giyen çocuğumuz var. Belki maçlar başladığında 17 yaşındaki çocuk iki üç maç sonra Denizlispor’a sağladığı katkının yanında belki maddi boyutta da katkı sağlayacak. Birilerini kötülemeye çalışırken lütfen bu çocukların heveslerini kırmasınlar. Çünkü burası Denizlispor insanlar geçici, isimler geçici ama kötülüğünü istediğiniz Denizlispor”

