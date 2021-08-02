Denizlispor'da kongre günü

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DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'e veda etip mali krizlerle boğuşan Denizlispor, yarın olağanüstü genel kurula gidecek. Sezon sonunda 3 kez kongreye giden ancak başkan adayı çıkaramayan yeşil-siyahlılarda eski yönetici Yavuz Cinkaya'nın adaylığını açıklaması bekleniyor.

Denizlispor´un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yarın saat 19.00´da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu´nda yapılacak. Cinkaya'nın aday olmaması halinde kulüp kuyyuma gidecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-08-02 12:49:01



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