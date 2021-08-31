Yörüklerden 1500 kişilik aşure hayrı

Denizli Yörükleri Derneği tarafından bu yıl 3. kez aşure hayrı düzenlendi. Muharrem ayı nedeniyle bin 500 kişilik olarak hazırlanan aşure hayrında, şehitler anısına dua okundu.



Denizli Yörükleri Derneği tarafından, dernek binasında bu yıl üçüncü kez, aşure hayrı düzenlendi. Muharrem ayı nedeniyle hazırlanan bin 500 kişilik aşure hayrında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler içinde dua okundu. Aşure hayrına Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, davetliler, dernek yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, birlik beraberlik için geleneksel aşure hayrını bu yılda düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Başkan Ceylan, “Muharrem ayı nedeniyle bolluk, bereket, birlik ve beraberlik için aşuremizi hazırladık. Bin 500 kişilik hazırlanan aşure hayrımızda aynı zamanda aziz şehitlerimiz ve ölmüşlerimiz içinde dua okundu. Üçüncü aşuremize uzaktan yakından katılım beklediğimizin de üzerinde oldu. Gelecek yıllarda da geleneksel aşure hayrımızı düzenlemeye devam edeceğiz. Dernek olarak yörük kültürünü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımız ve proje hazırlıklarımız da devam ediyor” dedi.

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